تكريم نجوم الفن في مهرجان «بياف» 2019.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم مساء الجمعة 12 يوليو مهرجان “بياف” السنوي لتكريم نجوم الفن، وذلك في ساحة الشهداء في لبنان، وحملت الدورة العاشرة اسم المخترع اللبناني حسن كامل الصباح، وتولى إخراجها وليد ناصيف.

وقدّمت الحفل الاعلامية اللبنانية ريما نجيم، والتي ألقت خطاب الشهيد جبران تويني “نقسم بالله العظيم”، كما ألقى رئيس المهرجان ميشال ضاهر كلمة أعلن فيها انطلاق الدورة العاشرة للمهرجان على وقع الألعاب النارية التي أضاءت شعلة الحرية في ساحة الشهداء.

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وكان من بين المكرمين: الفنان وائل كفوري، والفنان محمد رمضان، والفنانة حلا شيحة، والفنانة لبنى عبدالعزيز، والفنان التركي باريش أردوتش، والسفيرة سميرة حنا ضاهر، ومقدمة الحفل الإعلامية ريما نجيم، والفنانة لطيفة.

كما تم تكريم كارين رزق الله، وجيسيكا عازار، وزياد حمزة، والإعلامي نيشان، وشاكر خزعل، الفنان ملحم زين، والفنانة رولا حمادة، والفنانة سلافة معمار، ووفاء بن خليفة، ومغني الراب الجزائري عبدالرؤوف دراجي المعروف باسم Soolking.

وكرم أيضا الفنان ناصيف زيتون، نقولا دانييل، وميلاد أبي رعد، والفنان المغربي الدوزي، وعايدة صبرا، والفنان رفيق علي أحمد، وغيرهم.