تعرف على درجات الفنانين في الثانوية العامة.. أرقام صادمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يعيش طلاب الثانوية العامة والأسر المصرية حالة من الرهبة والترقب مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة لهذا العام، وخاصة مع النظام الجديد.

وقد يندهش هؤلاء الطلاب عندما يعرفون المجموع الذي حصل عليه عدد كبير من النجوم الذين حققوا الشهرة والجماهيرية الواسعة.

أقل من 60%

كشف الفنان المصري أحمد حلمي من قبل أنه رسب في امتحان الثانوية العامة مرتين، ولكنه في المرة الثالثة حقق النجاح وحصل على 50%.

أما الفنان طلعت زكريا حصل على الثانوية العامة بمجموع 52% والتحق بمعهد الفنون المسرحية بعد ذلك.

الفنان ماجد المصري حصل على مجموع 54%، والتحق بكلية الشريعة والقانون.

أقل من 70%

عمرو دياب: حصل على 60% والتحق بعدها بمعهد الموسيقى العربية

عبير صبري: حصلت على 61% لأن والدها أصر على أن تدرس علمي رياضة، رغم كرهها للحساب، فالتحقت بهذا المجموع بكلية الحقوق.

Advertisements

أحمد عيد: حصل على مجموع 61%، والتحق بكلية الزراعة.

اقل من 80%

الفنان أحمد زاهر استطاع ان يحصل في الثانية على مجموع 71%، والتحق بكلية التجارة ثم بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وحصل أيضا الفنان أشرف عبدالباقي على مجموع 70%، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

الفنان صلاح عبدالله حصل على 79%، والتحق بكلية التجارة، بينما حصل الفنان تامر حسني على 73%.

أقل من 90%

الفنانة دنيا عبدالعزيز حصلت على 89%، والتحقت بمعهد السينما.

الفنانة ريهام عبدالغفور حصلت على 83%، ودخلت كلية تجارة انجليزي.

الفنانة منة فضالي حصلت على مجموع 86%، وقررت أن تلتحق بكلية السياحة والفنادق ثم تتجه للتمثيل.

أما الفنان محمد كريم فاستطاع أن يحصل على مجموع اعلى من 90%، وتمكن من الالتحاق بكلية الطب، وكذلك الفنان أحمد جمال.