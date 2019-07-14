صور.. نجوم الفن يخضعون لتحدي العمر.. شاهد ماذا فعل بهم الزمن الافتراضي

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

خاض النجوم في مصر والوطن العربي، تحدي جديد من نوعه انتشر في الساعات الأخيرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهو تحدي العمر.

والتحدي يتم عن طريق إحدى برامج الهاتف المحمول، ويتم فيه تحويل صورة الشخص لسن الثمانين، وحرص عدد كبير من النجوم على المشاركة فيه والتعليق على صورته في هذه السن.

وكان من أكثر الصور التي لاقت رواجًا وحظيت بالعددي من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الفنان المصري عمرو دياب، وذلك كونه لا يظهر عليه علامات التقدم في السن رغم بلوغه سن الـ 57 من عمره، وعلق عليها البعض قائلين: “أخيرًا عمرو دياب كبر”.

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ومن النجوم الذين شاركوا في تحدي العمر، الفنان الكويتي حمد قلم، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، والفنان المصري أحمد عز، والفنانة البحرينية شيلاء سبت، والفنانة المصرية صابرين، والإعلامية ياسمين الخطيب.

ياسمين الخطيب

كما شارك فيه أيضًا مينا عطا، سامو زين، شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، دياب وزوجته، رامي جمال، أحمد فهمي، خالد سليم، رامي رضوان، حسام داغر، نادين نسيب نجيم، راغب علامة، سيرين عبدالنور، رويدا عطية، معتصم النهار، ريم البارودي، تيم حسن، بلقيس فتحي، عاصي الحلاني، محمد سراج، ساندي، حامد الشراب، وغيرهم من النجوم.

نادين نسيب نجيم

يذكر أن هذا ليس التحدي الألو الذي حظي بنسبة انتشار كبيرة بين النجوم فسبقه العديد بداية من تحدي الثلج، وتحدي العشر سنوات، وتحدي الظهور بدون ماكياج للفنانات، بالإضافة إلى تحدي انتشر بين نجوم سوريا فقط وهو تحدي الحرف الأخير، وكان اخرهم تحدي غطاء الزجاجة.