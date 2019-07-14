شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تنفي شائعات وفاتها والان مع التفاصيل

نفت الفنانة السورية أصالة نصري، شائعات وفاتها التي ترددت في الآونة الأخيرة، وتداولها ناشطون وحسابات بمواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، مؤكدة أنها بخير.

ونشرت أصالة، في "إنستغرام"، صورة لها علقت عليها قائلة: "أنا موجودة بينكم، وما فيني إلا الخير، شكرًا لكل من اهتم فيني وقلق".

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وأضافت: "بالنسبة للنّاس اللي طلعت الإشاعة البشعة، الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية".

جدير بالذكر أن نشطاء ومواقع إعلامية غير رسمية، تداولت أمس السبت، خبر وفاة الفنانة السورية أصالة نصري، عن عمر راوح 50 عامًا، خلال تواجدها في العاصمة دمشق، دون ذكر تفاصيل حول ذلك.

وطرحت أصالة، مؤخرًا أغنية جديدة لها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، بعنوان "كبير الشوق"، وهي باللهجة الخليجية والتي لاقت تفاعلًا متباينًا من الجمهور.