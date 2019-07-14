حريق يدفع جينيفر لوبيز للاعتذار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى انقطاع التيار الكهربائي في مدينة "ماديسون سكوير جاردن"، بنيويورك، السبت، إلى إلغاء حفل للنجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، بعد دخول الجمهور للمسرح بالكامل.



وقالت إدارة مكافحة الحرائق بمدينة نيويورك، إن التيار انقطع إثر حريق محول بدأ في شارع ويست 64 شارع وست إند أفينيو، وتسبب انقطاع الكهرباء في إخلاء المسؤولين المسرح بالكامل، بينما اعتذرت لوبيز عبر تغريدها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال فيديو عبرت فيه عن حزنها لما حدث، ومؤكدة إعادة جدولة الحفل في وقت آخر.

كما طمأن المسؤولون الجمهور على عدم ضياع أموالهم، مؤكدين أن ما حدث كان خارجا عن إرادة الجميع، واعدين الجمهور بإعادة تقديم الحفل بشكل أفضل في موعد لاحق.

وحسب "هوليوود ريبورتر" تسبب انقطاع التيار أيضا ليلة السبت في إلغاء العديد من العروض في برودواي، مثل "هاري بوتر والطفل الملعون وفروزين ومولان روج والأسد الملك"، كما أدى انقطاع الكهرباء في مانهاتن إلى ترك الشركات دون كهرباء، بينما تعطلت المصاعد وتوقفت عربات المترو.