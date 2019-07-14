أغنية عمرها 41 عاما تحشد تجمعات بشرية راقصة حول العالم

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بملابس حمراء من سيدني إلى برلين
العين الإخباريةالأحد 2019/7/14 03:20 مساء بتوقيت أبوظبي
من سيدني إلى برلين تجمّعات راقصة على أنغام "وذرينج هايتس"
اعتاد بعض المطربين أن يعبروا عن امتنانهم لجمهورهم عبر تقديم مجموعة من أجمل أغانيهم، لكن غير المعتاد حقا هو ما فعله محبو المغنية البريطانية كيت بوش، الذين راحوا يعبرون عن امتنانهم لها بإعادة تمثيل أحد كليبات أغانيها الشهيرة، بمشاركة الآلاف، وعبر العديد من عواصم العالم، رغم مرور 41 عاما على صدور هذه الأغنية.
ومن سيدني إلى برلين، تجمع محبّو المغنية البريطانية كايت بوش، في العديد من مدن العالم، السبت، مرتدين الملابس الحمراء، ورقصوا على أنغام أشهر أغانيها، وهي "وذرينج هايتس" Wuthering Heights.
وتمايل مئات الأشخاص تحت مطر خفيف في متنزّه جورليتزر في حيّ كرويتسبرج في برلين، على أنغام الأغنية الشهيرة لـ"بوش"، لمدّة 4 دقائق تقريبا، في رقصة مستوحاة من فيديو كليب الأغنية الذي صورّته "بوش"، وهي ترتدي الأحمر سنة 1978.
واحتضنت سيدني عرضا راقصا مماثلا شارك فيه مئات الرجال والنساء والأطفال، الذين ارتدوا الأحمر ورقصوا في أحد متنزّهات المدينة على أنغام هذه الأغنية المستوحاة من رواية "مرتفعات وذرينج" للروائية البريطانية إيميلي برونتي، كما أقيمت تجمّعات مماثلة في مدن أسترالية أخرى، فضلا عن دبلن وهولندا.
وأطلقت هذه الفعاليات، التي يقضي الهدف منها جمع أكبر عدد من المشاركين، قبل بضع سنوات في برلين، وتردّد صداها في مدن أخرى حول العالم.
وكانت كيت بوش (61 عاما) قد اكتسحت الساحة الغنائية في بريطانيا عام 1978 بهذه الأغنية، إلا أنه بعد مرور نحو 40 عاما، وقع جيل جديد بالكامل في حب هذه الأغنية العاطفية والرقصة المصاحبة لها.
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