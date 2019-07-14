هشام عباس يحيي المهرجان القبطي المصري في كندا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا المطرب المصري هشام عباس، السبت، النسخة الثانية من المهرجان القبطي المصري السنوي المقام بمدينة ميسيساجا بمنطقة تورونتو الكبرى بكندا، بحضور عشرات الآلاف من أبناء الجالية المصرية ورئيس حزب المحافظين الكندي أندرو شير، ورئيس وزراء حكومة أونتاريو وبرلمان المقاطعة وممثل عن رئيس وزراء كندا.
وأكد سفير مصر في كندا، أحمد أبوزيد، خلال كلمته في افتتاح المهرجان، الأهمية الكبرى لانعقاد المهرجان كل عام لكونه يظهر مختلف مكونات الثقافة والفنون والحضارة المصرية على الساحة الكندية، ويبرز الدور المؤثر والفعال لأبناء الجالية المصرية في كندا.
وقدم السفير المصري التهنئة إلى اللجنة المنظمة للمهرجان على الصورة المشرفة التي خرج بها، والتي تعكس قيمة العمل الجماعي في إنجاح مثل تلك الجهود والمبادرات.
وشارك في المهرجان عازف الكمان عزمي مجدي، والفرقة القومية للفنون الشعبية التي تقدم عروضا في كل من تورونتو والعاصمة لأوتاوا هذا الأسبوع بتنظيم من السفارة المصرية في كندا ووزارة الثقافة المصرية.
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