نجوى كرم تهدي اليسا عطرها.. ونوال الزغبي تتدخل

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Jul 14, 2019
بعد ان أكدت أن لا مشكلة لديها في أن ترسل للفنانة اليسا عطرها في حال قبلت، ها هي الفنانة نجوى كرم تتقدم خطوة بإتجاه زميلتها في الوسط الفني وابنة بلدها اليسا بأن تهدي الأخيرة عطرها الجديد الذي أطلقته مؤخراً في العاصمة اللبنانية بيروت.
بدورها، باركت اليسا لـ نجوى كرم على العطر الجديد وكتبت على حسابها على تويتر: “شكراً لك على العطر الجميل من سيدة جميلة، مبروك”.
لاحقاً، قامت نجوى بإعادة نشر التغريدة عبر حسابها وعلقت: “نحن من بلد واحد وبساحة مليئة بالحب والفرح، موفقة بكل شيء يا رب وانا بحبك”.
واللافت في الموضوع قيام الفنانة نوال الزغبي بعلامة اعجاب على تعليق نجوى كرم الموجه الى اليسا.
لا شك في ان هذه الخطوة سيكون لها وقعها الايجابي على الساحة الفنيّة وبين صفوف جمهور الفنانات اللبنانيات خاصة بعد الحرب الباردة التي دارت بينهن في الآونة الاخيرة حول من هي نجمة روتانا الاولى.
كما أن على الجمهور أن يأخذ عبرة من تبادل الكلام الجميل بين الفنانات وأن لا يخوض حرب افتراضية ويطلق الشتائم ضد أي فنانة لأن في النهاية سيجلسن مع بعضهن ويتبادلن الاحاديث والهدايا.
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