شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق Face app.. فنانون سخروا من أنفسهم بعد مشاركتهم فى تحدى العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخاف عدد كبير من نجوم الفن والغناء من الظهور بملامح فى الوجه متقدمة فى عمر الإنسان، ولكن بعد انتشار تطبيق "Face app"، عبر مستخدمى أجهزة الأندرويد والذى يقوم بتغيير ملامح الوجه ليضيف عليها علامات تقدم العمر، وهو الأمر الذى نال إعجاب نجوم الفن وشاركوا بهذه الصور عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى مصحوبة بتعليق سخرية من أنفسهم بشكل كوميدى. شارك الفنان أحمد زاهر فى تحدى العمر بنشر صورته وعلق قائلا، " يا عيني علي الحلو لما تبهدله الأيام".

احمد زاهر وشاركت الفنانة زينة أيضا فى تحدى العمر بنشر صورة لها وعلقت، " معلش بقي انا من النوع اللي بيعجز من وشه بس".

زينة وسخر الفنان سليمان عيد من صورته بعد مشاركته فى تحدى العمر حيث علق قائلا، " الحمد لله هبقي نجم افلام الرعب". Advertisements

سليمان عيد وعلى طريقته الخاصة بفيلم "بنات العم"، سخر الفنان شيكو من نفسه على صورته بتعليق، " عجزت و فضلت تخين دا حق ربنا.. بس ليه اصلع.. كيووووت انا".

شيكو نشرت الفنانة شيماء سيف صورة بصحبة زوجها فى تحدى العمر وعلقت بخفة دمها المعروف عنها، " الحاج كنتاكي وحرمة الحجة شيكن ونجز".

شيماء سيف وزوجها وشاركت الفنانة صابرين أيضا فى تحدى العمر بنشر صورة لها وعلقت عليها، " النهارده تميت ال٨٠ كل سنه وأنا طيبه".

صابرين وسخر المطرب مصطفى قمر من نفسه اذا قام بغناء أغنيه له فى عمر الشيخوخة قائلا، " شكل العجز طالع موضة ياللا تعالوا نسمع بقي حنقول احنا (لشة) حبايب"

مصطفى قمر

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