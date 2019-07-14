شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين زيتا جونز برفقة زوجها مايكل دوجلاس وابنهما في لندن لمشاهدة ويمبلدون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة كاثرين زيتا جونز أمس السبت الأنظار أمس السبت أثناء ظهورها في لندن، برفقة ابنها ديلان، بهدف حضور بطولة ويمبلدون 2019. كاثرين زيتا جونز لم تظهر وحدها برفقة ابنها وإنما ظهر إلى جانبهما زوجها النجم مايكل دوجلاس الذى حرص على الاستمتاع بأجواء البطولة أيضاً. جدير بالذكر أن الثنائى مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز من المفترض أن يحتفلا خلال الفترة القادمة بعيد زواجهما التاسع عشر. Advertisements

كاثرين زيتا



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