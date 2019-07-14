شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ومزنة الأطرش أحفاد اسمهان تتحدثان لليوم السابع في ذكري رحيلها الـ 75 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنتمى الفنانة الشابة مروة الأطرش والإعلامية مُزنة الأطرش لعائلة الأطرش تلك العائلة الفنية العريقة التى خرج منها الفنان الراحل فريد الأطرش والفنانة الراحلة أسمهان أولاد عم والدهما المخرج والكاتب والفنان ممدوح الأطرش، وفى ذكرى ميلاد الراحلة أسمهان اليوم الأحد 14 يوليو تتحدث لليوم السابع مروة ومُزنة الاطرش عن جدتهما الصوت الملائكي التي رحلت في عز تألقها ومجدها الفني .



مروة الاطرش حفيدة الراحلة اسمهان

في البداية قالت الفنانة مروة الاطرش عن اسمهان : كم أنا فخورة بك أيتها الفنانة التى لم ولن تعوض وكنت أتمنى أن أقابلك ولكني علي يقين بأنك معنا بروحك الطاهرة وبصوتك العذب وفنك الذي يمتع الملايين من محبيك .

وأضافت حفيدة اسمهان : اتمني خروج الفيلم الذي نعد له عن حياة اسمهان ومشوارها الفني خاصة انني مرشحة لتجسيد دور أسمهان بالفيلم العالمى (أسمهان) من قبل المخرج العالمى من أصل سورى زياد حمزة الذى يملك شركة إنتاج فى هوليود، وقد انتهى من سيناريو الفيلم الذى كتب قصته والدى ممدوح الأطرش وصاغ السيناريو السيناريست العالمى "مارك ساندلير"، وكان مقررا أن يبدأ التصوير فى سوريا ومصر ولبنان وفلسطين وبعض الدول الأوروبية مع بداية عام 2011 لكن الحرب التى شنت على سوريا أجلت تصوير الفيلم ولذلك اتمني عودة الاستقرار قريبا ليعود المشروع مرة أخري .



مزنة الاطرش مع والدها الكاتب والفنان ممدوح الاطرش

وعلى الجانب الغنائى تتمتع مروة الأطرش بموهبة الغناء فقد ورثت الصوت الملائكى من جدتها الراحلة أسمهان كما أكدت لنا وشاركت مع فرقة "نهاوند" الغنائية، وقدمت عروضا على دار الأوبرا بدمشق ودرست الموسيقى فى معهد أورنينا ومعهد شبيبة الأسد، وتخصصت فى العزف على الإيقاع وغناء وصولفيج ودرست الغناء الكورالى مع الأستاذ حسام الدين بريمو وهى عضو مشارك بفرقة ورد، كما قامت ببطولة مسرحية (خطوة إلى الخلف) 2009 وشاركت فى مسلسل (لحظات حرجة) لعلاء الدين الشعار و(كمون وليمون) محمد نصرالله وشاركت كضيف شرف فى مسلسل (نيو لوك) لوسيم السيد مؤخرا حصلت علي جائزة التمثيل بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن عرض مونودراما .

أما المذيعة المعروفة مزنة الاطرش شقيقة مروة وحفيدة اسمهان أيضا تري ان جدتها لم يأت حتي الآن صوت مشابه لصوتها ولا مطربة تمتلك احساسها فصوتها كان يحمل كما من الدفء لا مثيل له وأنا فخورة جدا بكوني من عائلة الاطرش التي خرج منها فنانين كبار وعظام علي رأسهم فريد الاطرش واسمهان وأيضا فخورة بوالدي الفنان الكبير والكاتب والمخرج ممدوح الأطرش .

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