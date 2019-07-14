شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. مات دامون في أجازة رومانسية مع وزوجته علي الشاطئ فى أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضي حاليا النجم العالمي مات دامون أجازه رومانسية ممتعة مع وزوجته لوسيانا باروسو ذات الـ 43 عام ، حيث التقطت عدسات " البابارتزي" عدة صور للزوجين خلال استمتاعهما بالجو الدافئ على أحد الشواطئ في اسبانيا .

و كان دامون و لوسيانا اللذين تزوجا عام 2005 ، أكثر سعادة من أي وقت مضى حيث ظهرا وهما ممسكين بأيدى بعضهما البعض خلال نزهة هادئة مع أصدقائهم النجم كريس هيمسورث و زوجته ايلسا باتاكي .

وظهرت لوسيانا مرتديه فستان ذو تصميم بسيط باللون البيض كما اختارت الظهور بإكسسوارات بسيطة أضفت المزيد من الرقي على إطلالتها .

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