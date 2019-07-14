شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم ينشر صوره بالحرم المكى ويعلق: اللهم تقبل منا و منكم صالح الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب خالد سليم جمهوره بصورة له من داخل الحرم المكي هو يؤدي مناسك العمرة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

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وكتب تعليقا على الصورة: اللهم تقبل منا و منكم صالح الأعمال .. و إن شاءالله يتقبل و يستجيب لكل الدعوات لأهل بيتي و عائلتي و أصدقائي و أحبابي و جميع موتانا.. أللهم آمين و متابعيني و الأمة الإسلامية و العربية .. اللهم آمين .. الحمدلله و الشكر.

يذكر أن خالد سليم يشارك في بطولة مسلسل "بلا دليل" من بطولة درة وحازم سمير وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.



