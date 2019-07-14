شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل أسمهان.. اسمع أجمل أغنيات صاحبة الوجه الجميل والحظ السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - امتى حتعرف إمتى إنّي بحبّك إنت إمتى حتعرف إمتى إمتى إمتى إمتى حتعرف صاحبة هذه الأغنية التى كانت تشدوها بصوت شجى جميل ووجه أجمل هى أسمهان التى يحل اليوم ذكرى رحيل أسمهان عن عالمنا ، وهى مغنية وممثلة سورية اسمها الحقيقي «آمال الأطرش» وهي شقيقة الموسيقار فريد الأطرش ، شاركت أخاها فريد الأطرش في الغناء .

يذكر أنها تزوجت من الأمير حسن الأطرش وانتقلت معه إلى جبل الدروز ، لتمضي معه كأميرة للجبل مدة ست سنوات رزقت خلالها ابنة وحيدة هي كاميليا، لكن حياتها في الجبل انتهت على خلاف مع زوجه، لتعود لمصر وتعمل فى السنيما.

وقد مثلت سنة 1941 في أول أفلامها انتصار الشباب إلى جانب شقيقها فريد الأطرش، وشاركته أغاني الفيلم،وخلال التصوير تعرفت إلى المخرج أحمد بدرخان ثم تزوجته ولكن زواجهما انهار سريعًا وانتهى بالطلاق .

وفي سنة 1944 مثلت في فيلمها الثاني والأخير غرام وانتقام إلى جانب يوسف وهبي وأنور وجدي ومحمود المليجي وبشارة واكيم و سجلت فيه مجموعة من أجمل أغانيها، وشهدت نهاية هذا الفيلم نهاية حياتها.

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ومن أشهر أغانيها :

عاهدني يا قلبي ، عذابي في هواك ،هديتك قلبي ،محلاها عيشة الفلاح ، يا حبيبي تعالى الحقني ، يا طيور ، أين الليالي ، نويت إداري ألآمي ، عليك صلاة الله وسلامه ، ياللي هواك، كان لي أمل ، إيدي ف إيدك ، ليالي الأنس في فيينا ، أنا أهوى ، امتى حتعرف ، أنا اللي استاهل ، أعمل إيه علشان أنساك ، في يوم ما اشوفك ، يا حبيبي الله ، وغيرها من الأغانى التى كانت تشدو بها .