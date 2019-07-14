بعيداً عن جيمس بوند..رامى مالك برفقة صديقته فى شوارع نيويورك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات مصورى الباباراتزي خلال الساعات الأخيرة عدة صور لنجم هوليود الحائز على جائزة أوسكار الأخيرة رامي مالك أثناء سيره فى شوارع منهاتن داخل مدينة نيويورك. رامي مالك الذى ينشغل حالياً بتصوير مشاهده فى فيلم جيمس بوند 25 بصحبة دانيال كريج لم يظهر وحده وإنما جمعته الصور بصديقته لوسى الذى يرتبط معها بعلاقة عاطفية منذ وجودهما معاً فى آخر أفلامهما Bohemian Rhapsody حيث أظهرا للجميع أثناء الكواليس محبتهما لبعضهما منذ هذا الوقت. Advertisements

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