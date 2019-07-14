شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى فتاة تعانى من مضايقات كثيرة فى "نورا تحلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة هند صبرى من تصوير فيلمها التونسى "نورا تحلم" وهو عبارة عن قصة مستوحاة من الواقع ويشارك فى بطولته كل من الفنان لطفى العبدلى وايمان الشريف وحكيم بن مسعود ومن اخراج هند بن جمعة فى أول تجاربها وتجسد من خلاله شخصية تعانى من مضايقات كثيرة بسبب سجن زوجها وتاريخه الاجرامى .





وتنتظر هند طرح الجزء الثانى من مسلسل "الفيل الأزرق" والمقرر طرحه فى موسم العيد المقبل وتشارك فى بطولته بجانب النجم كريم عبدالعزيز ونيللى كريم واياد نصار ومن تأليف احمد مراد واخراج مروان حامد وانتاج سينرجى .

أحداث الفيل الأزرق 2 تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

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يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".