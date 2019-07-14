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صور..حفل أوكا وأورتيجا والمدفعجية على مسرح "درة العروس" فى جدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا مساء أمس السبت كلا من أوكا وأورتيجا وفريق المدفعجية ، حفلا جماهيريا ضخما بمنطقة جدة ، على مسرح "درة العروس" فى جدة.

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شهد الحفل حضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية وبخاصة أبناء الخليج العربي، وصعد أوكا وأورتيجا علي خشبة المسرح ليفتتحا وصلتهما بأغنية "العب يالا" وسط عاصفة وموجات متتالية من التصفيق وهتافات اعجاب الجمهورالذي حرص على تصوير العديد من مشاهد الحفل كفيديوهات والبث اللايف بهواتفهم المحمولة.

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طرح مؤخراً  ثنائى أغانى المهرجانات  "أوكا وأورتيجا"، أغنية جديدة بعنوان" لغة العيون"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد الفنان، وألحان فيلو، ومحمد الفنان، وأورتيجا، وتوزيع أوكا و تصوير إبراهيم السماك.

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