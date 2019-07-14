صور| الليلة.. خالد جلال يفتتح عرض "سينما مصر" بمركز الإبداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يفتتح في الثامنة من مساء اليوم المخرج خالد جلال، مشروع تخرج الدفعة الثانية تمثيل من مواهب مركز الإبداع الفني، بمشاركة عدد كبير من المواهب الشابة، وبحضور نجوم الفن والشخصيات العامة.

يقدم خالد في العرض مشاهد مختارة بعناية فائقة من أشهر أفلام السينما المصرية، والتي تعكس الريادة المصرية في الفن السابع.

كان المخرج الكبير خالد جلال نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، فيديو يضم صورًا لأبطال العرض بعد ارتدائهم ملابس الشخصيات التي يؤدونها ضمن "سينما مصر"، ومن بينها شخصيات من أفلام: "القاهرة 30، شباب امرأة، الزوجة الثانية، شيء من الخوف، صغيرة على الحب، شفيقة ومتولي، رابعة العدوية، باب الحديد، خللي بالك من زوزو"، على أنغام موسيقى "100 سنة سينما" للموسيقار الكبير عمر خيرت.

يشارك في بطولة "سينما مصر" مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: "غادة طلعت، حسن عبدالله، بسنت صيام، إيمان الشريف، رباب يوسف القعيد، مروة عيد، مريم الجندي، ربيعة رفيع".