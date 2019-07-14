انطلاق تصوير "بلا دليل".. وهؤلاء نجوم المشاهد الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ أمس السبت تصوير أولى مشاهد مسلسل "بلا دليل" الذي من المقرر عرضه في شهر أكتوبر المُقبل، على القنوات الفضائية.

وضمت المشاهد الأولى التي تم تصويرها في منطقة التجمع الخامس، عددًا كبيرًا من أبطال المسلسل، وهم "حازم سمير ومها نصار وأحمد كرارة ومحمد شاهين".

"بلا دليل" مسلسل تشويقي اجتماعي من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي.

"بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، إنعام الجريتلي، مها نصار، ديانا هشام، أحمد كرارة، محمد شاهين وشيرين عرفة.