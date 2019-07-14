خاص| أحمد خليل: "تاريخ ميلادي على الانترنت مش حقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف الفنان القدير أحمد خليل، عن وجود خطأ في تاريخ ميلاده المتداول عبر مواقع الانترنت والسوشيال ميديا، والذي يشير إلى أنه من مواليد 13 يوليو.

وقال خليل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن التاريخ المتداول على أنه عيد ميلاده غير صحيح، مشيرًا أن هناك العديد من المعلومات المغلوطة على شبكة الانترنت "تاريخ ميلادي الحقيقي 15 يناير".

وطالب "خليل" الجمهور بعدم نشر المعلومات المغلوطة، والتأني والتدقيق في المعلومات قبل تداولها أو نشرها.

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وأشار أنه يقضي إجازته الصيفية خلال الفترة الحالية في الساحل الشمالي، برفقة أسرته، وسيعود إلى القاهرة لاستئناف نشاطه الفني بعد انتهاء الإجازة.

الفنان الكبير أحمد خليل من مواليد مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، قدم عبر مشواره الطويل سلسلة من الأعمال الفنية المميزة على صعيد الدراما والسينما، من أشهرها مسلسلات "ضبط وإحضار"، و"حديث الصباح والمساء"، و"هوانم جاردن سيتي".

وكان أخر أعماله مشاركته في مسلسل "كإنه أمبارح" الذي عرض مؤخرًا، وشاركه البطولة أحمد وفيق، ورانيا يوسف، ومحمد الشرنوبي، ومن إخراج حاتم علي.