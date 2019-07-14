"هنيدي" و"السعدني" ومي كساب.. نجوم يسخرون من تحدي العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

سخر عدد من الفنانين من "تحدي العمر" الذي انتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقوم على استخدام تطبيق يغير ملامح الوجه، ويخلق شكلًا متخيلًا للصورة التي سيصبح عليها الإنسان بعد مرور 50 سنة، وشهد التحدي مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

ونعرض لكم أبرز الذين سخروا من التحدي:

أحمد السعدني

انتقد الفنان أحمد السعدني تحدي العمر، وكتب عبر حسابه على تويتر: "ماعملتش أي تحدي ولا تلج ولا كيكي ولا غطاء إزازة، ولا عجز، والأخير ده أسخف واحد فيهم الحقيقة، سرعتونا واريفتونا شكرا".

مي كساب

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انتقدت الفنانة مي كساب التحدي العمر، وكتبت تغريدة، عبر صفحتها بموقع "تويتر" قائلة: "مستعجلين على العجز ليه ما هو جاي جاي، اتمسكوا بالعمر وعيشوا اللحظة الحلوة، اللي بيروح ما بيرجعش".

محمد محسن

سخر المطرب محمد محسن، من التجربة وكتب في تغريدة له عبر صفحته بموقع "تويتر": "صحيت لقيت الناس كلها عواجيز أنا نمت أد ايه حد يفهمني اللي بيحصل!".

محمد هنيدي

نشر النجم محمد هنيدي صورة كرتونية يسخر فيها من تحدي العمر عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، وعلق: "نمت ساعتين وصحيت"، في إشارة لبقائه في نفس عمره بينما كل من حوله كبروا في السن.