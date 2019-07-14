تراند اليوم : صورة| ممثلة بحرينية تتعرض لانتكاسة صحية.. تعرف على قصة مرضها...

تعرضت المذيعة الممثلة البحرينية، صابرين بورشيد، إلى انتكاسة أثناء تلقيها العلاج دخلت على إثرها العناية المركزة.

ونشرت الممثلة البحرينية، هيفاء حسين، صورة لصابرين من داخل المستشفى، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه: "الزميلة صابرين بورشيد تعرضت لانتكاسة أثناء العلاج ودخلت العناية المركزة.. الله يشافيج حبيبتي.. دعواتكم لها بالشفاء العاجل".

وكان والد صابرين أعلن في أبريل الماضي أن حياتها في خطر، وتحتاج إلى عملية عاجلة، حيث تعاني من 3 أورام في الرأس من جهة اليسار، بعدما لاحظ عليها كثرة النوم ولا تتذكر أحدًا من اصدقائها ولا تعرفهم إلا ذويها.

سافر إلى الكويت حيث تستقر وعاد بها إلى البحرين، وفي مستشفى قوة دفاع البحرين أخبروه بعد سلسلة من الفحوصات أن ابنته تعاني من ثلاثة أورام في رأسها جهة اليسار"، ليناشد ملك البحرين أن يأمر بعلاج سريع لابنته حيث إنها كانت بحاجة إلى عملية عاجلة في الرأس.

وأبدى عدد كبير من الفنانين والنشطاء من مختلف دول الخليج تعاطفهم مع مناشدة والد صابرين، مبدين صدمتهم لإصابتها بورم في رأسها داعين لها بالشفاء.





Advertisements

واستجاب الديوان الملكي في البحرين لنداءات أسرة "بورشيد" وفنانين وإعلاميين لنقل صابرين للخارج للعلاج، حيث وجهت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقي العلاج.

يذكر أن بورشيد كامت قد انضمت لتلفزيون البحرين حيث قدمت برنامج صيف البحرين 2009، وكان أول برنامج لها ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وكانت من أبرز المذيعين فيها.

وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها وحقق البرنامج متابعة كبيرة من المشاهدين في البحرين والخليج.

وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها، وحقق متابعة واسعة على مستوى الخليج، وحصدت لقب أجمل مذيعات العرب.

ًشاركت في تقديم البرنامج الكويتي "ع السيف"، رفقة عدد آخر من الإعلاميين على قناة العدالة.

ودخلت مجال التمثيل في عام 2012 من خلال مسرحية "مصباح زين"، كما شاركت في العديد من المسلسلات، صديقتها شيلاء سبت دعمتها لتدخل مجال التمثيل.