بالصور.. عرض "جريمة في المعادي" على المسرح العربي بجدة

أقيمت الليلة الثالثة من عرض "مسرحية كلها غلط.. جريمة في المعادي"، مساء أمس، السبت، وذلك ضمن عروض المسرح العربى بجدة.
ويذكر أن مسرحية "جريمة في المعادي.. كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريبوإخراج أشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب، ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.
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