بالصور.. محافظ بغداد يزور شبكة قنوات صدى البلد

قام د. رياض ناصر العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد وأسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى بزيارة مقر شبكة قنوات صدى البلد فى إطار جولة داخل مدينة الإنتاج الإعلامى . وتفقد د. العضاض الاستديوهات وغرف التحكم والبلاتوهات بالقناة ووحدات المونتاج و قطاع الأخبار والأرشيف ووحدة الأفلام الوثائقية، وأشاد بالتقنيات الحديثة والمتطورة التي تتمتع بها الشبكة وما تمتلكة من فكر وكوادر متميزة مؤكدا أنها صرحا إعلاميا وطنيا . والأرشيف ووحدة الأفلام الوثائقية، وأشاد بالتقنيات الحديثة والمتطورة التي تتمتع بها الشبكة وما تمتلكة من فكر وكوادر متميزة مؤكدا أنها صرحا إعلاميا وطنيا . وأكد أن الاعلام صناعة تعتمد على التحديث والتطوير Advertisements الدائم والوقوف على كل ما هو جديد مشيرا إلى أن مصر رائدة فى صناعة الإعلام وأن ما لمسه من تقنيات فى نموذج صدى البلد يؤكد ذلك بالإضافة إلى ما شاهده من تكامل فى كل قطاعات الإعلام بمكان واحد وهو صرح إعلامى بمعنى الكلمة متمثل فى مدينة الإنتاج الإعلامى يؤكد الريادة الإعلامية لمصر . الدائم والوقوف على كل ما هو جديد مشيرا إلى أن مصر رائدة فى صناعة الإعلام وأن ما لمسه من تقنيات فى نموذج صدى البلد يؤكد ذلك بالإضافة إلى ما شاهده من تكامل فى كل قطاعات الإعلام بمكان واحد وهو صرح إعلامى بمعنى الكلمة متمثل فى مدينة الإنتاج الإعلامى يؤكد الريادة الإعلامية لمصر .

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