بالصور.. محافظ بغداد يزور شبكة قنوات صدى البلد

قام د. رياض ناصر العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد وأسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى بزيارة مقر شبكة قنوات صدى البلد فى إطار جولة داخل مدينة الإنتاج الإعلامى .
وتفقد د. العضاض الاستديوهات وغرف التحكم والبلاتوهات بالقناة ووحدات المونتاج و قطاع الأخباروالأرشيف ووحدة الأفلام الوثائقية، وأشاد بالتقنيات الحديثة والمتطورة التي تتمتع بها الشبكة وما تمتلكة من فكر وكوادر متميزة مؤكدا أنها صرحا إعلاميا وطنيا .
وأكد أن الاعلام صناعة تعتمد على التحديث والتطوير
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