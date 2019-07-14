أبطال مسرحية "الملك لير" يستعدون للعرض الأول في موسم جدة

يستعد فريق عمل مسرحية "الملك لير" لبدء العرض على المسرح العربي بمنطقة أبحر الجنوبية، في إطار العروض المختلفة لموسم جدة الثقافي، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء ١٧ الي

يوم الجمعة ١٩ يوليو الجاري.

ذكر أن "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة، إخراج تامر كرم، ترجمة د. فاطمة موسى، يشارك الدكتور يحيى

الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني، وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.