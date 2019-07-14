شاهد.. أصالة تقترب من المليون والنصف مشاهدة بـ "كبير الشوق"

حققت أغنية "كبير الشوق" للمطربة السورية أصالة نصري مليون و 392 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور أكثر من اسبوع علي طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع

الفيديوهات العالمي "يوتيوب".يشار إلي أن "كبير الشوق" من كلمات الجابر، الحان اسامه العطار، توزيع محمد صالح، مكس وماستر جاسم محمد.

يذكر أن أخر أعمال أصاله هي أغنية "بنت أكابر" التي طرحتها باللهجة الصعيدية علي طريقة الفيديو كليب، من كلمات أبو نعمة، ألحان محمود الخيامى، توزيع على فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.