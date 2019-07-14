علي الحجار يلتقي جمهوره السكندري أغسطس المقبل

يستعد الفنان علي الحجار لحفله الغنائي على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات"80،120،180"جنيها.

يذكر أن مهرجان الصيف الدولي يعد من أهم

الفعاليات الفنية والثقافية في مصر يشمل عدة عروض فنية وموسيقية وثقافية تناسب جميع الأذواق ومختلف الأعمار.

ومن المقرر أن يقدم المهرجان في دورته الـ17 باقة فنية متنوعة من عروض فنية

وغنائية وورش وندوات مسرحية وسينمائية، التي تبدأ فعالياته يوم الجمعة الموافق 26 يوليو، وتنتهي يوم السبت 31 أغسطس، يشارك فيه عدد من النجوم المصريين والعرب أهمهم الموسيقار عمر خيرت، علي الحجار، نسمة محجوب، محمد محسن، ومن سوريا فايا يونان، ومجموعة من فرق الأندرجراوند "مسار إجباري" ومن الأردن"آخر زفير".