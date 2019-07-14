شاهد.. أصالة تدعو لمروجي شائعة وفاتها

حرصت المطربة أصالة علي طمأنه جمهورها ومحبيها بعد انتشار شائعة كاذبة بشأن وفاتها، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ونشرت أصالة صورة جديدة عبر حسابها تظهر فيها في قمة تألقها لتؤكد انها بخير، وعلقت علي المنشور قائلة: "أنا موجوده بينكم ومافيني إلّا الخير.. شكراً لكلّ من اهتمّ فيني وقلق وبالنسبه للنّاس الّلي طلّعت الإشاعه البشعه الله يسامحهم ويهديهم وينوّر قلوب أمثالهم بالمحبّه والإنسانيّه".



يذكر أن أصاله طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "كبير الشوق"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب وحققت نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات الجابر، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح. في قمة تألقها لتؤكد انها بخير، وعلقت علي المنشور قائلة: "أنا موجوده بينكم ومافيني إلّا الخير.. شكراً لكلّ من اهتمّ فيني وقلق وبالنسبه للنّاس الّلي طلّعت الإشاعه البشعه الله يسامحهم ويهديهم وينوّر قلوب أمثالهم بالمحبّه والإنسانيّه".يذكر أن أصاله طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "كبير الشوق"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب وحققت نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات الجابر، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح.

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