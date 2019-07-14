عامر التوني والمولوية المصرية يجددون لقاءهم مع جمهور ساقية الصاوي

يتجدد لقاء المولوية المصرية، بقائدها عامر التونى، فى ساقية الصاوى، وذلك يوم الخميس المقبل، على مسرح النهر، وذلك في تمام

الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن المولوية المصرية تأسست فى عام 1994، على يد منشدها

عامر التونى، الذى حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصرى على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم بأثره أن مصر تتمتع بخصوصية تراثية بين الأمم، مما يؤكد هويتها الثقافية.