يتجدد لقاء المولوية المصرية، بقائدها عامر التونى، فى ساقية الصاوى، وذلك يوم الخميس المقبل، على مسرح النهر، وذلك في تمامالساعة السابعة مساءً.
يذكر أن المولوية المصرية تأسست فى عام 1994، على يد منشدهاعامر التونى، الذى حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصرى على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم بأثره أن مصر تتمتع بخصوصية تراثية بين الأمم، مما يؤكد هويتها الثقافية.
كانت هذه تفاصيل خبر عامر التوني والمولوية المصرية يجددون لقاءهم مع جمهور ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.