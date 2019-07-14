الجمعة.. ماجد المهندس يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية

يستعد المطرب ماجد المهندس، لإحياء حفلًا غنائيًا بالصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية ضمن حفلات موسم جدة، وذلك مساء يوم الجمعةالمقبل.
ومن المقرر أن يشارك الفنان ماجد المهندس في الحفل الفنانة داليا مبارك، كما يقدمان مجموعةمتنوعة من أجمل أغانيهم التي يحبها ويتفاعل معها جمهور الثنائي.
ويذكر أن آخر أعمال المطرب ماجد المهندس أغنية "أوقعلك عقد" الذي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
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