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""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة حلا شيحة خلال تكريمها في مهرجان BIAF اللبناني أن نصفها مصري والآخر لبناني. مشيرةً إلى أنها تأخذ جمالها من البلدين لكونها من مواليد مدينة صيدا الجنوبية في لبنان الذي تعتبره بلدها الثاني. Advertisements

والجدير ذكره أن "شيحة" التي تم تكريمها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "زلزال" الذي عادت من خلاله الى دراما رمضان وشاشة التلفزيون بعد غيابٍ طويل بسبب حجابها واعتزالها، نشرت صورةً لها من الحفل بفستانٍ مكشوف الكتفين، وكتبت معلقة: "أنا سعيدة بتكريمي لأول مرة منذ 12 عاما، فطوال هذه الفترة كنت غائبة وعدت". إلا أن الملفت هو أنها ردت على معلقة قالت لها "ربنا يهديكي": "سبنلكم الهداية ليكم". فيما أبقت التعليق متاحاً على الصورة رغم انتقادها.

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كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة لمنتقدي فستانها: سأترك الهداية لكم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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