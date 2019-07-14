اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من بيروت: كشف موقع People أن عارضة الأزياء الأميركية الشهيرة من أصلٍ ألماني هايدي كلوم قد تزوجت سراً من حبيبها الموسيقي توم كاليتز منذ شهر فبراير الماضي. مشيراً إلى أنها تكبره بـ17 سنة. حيث تبلغ 46 عاماً من العمر بينما لا يزال هو في عامه الـ29

أما عن سبب زواجهما سراً رغم إعلان خطوبتهما في عيد الميلاد الماضي، فيعود للنقد الذي طال الفارق العمري بينهما. الأمر الذي دفعهما للإحتفال بصمت في علاقة توجت حبهما برباط رسمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العارضة هايدي كلوم تتزوج سراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.