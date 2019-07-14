شكرا لقرائتكم خبر عن عمر العبداللات يفتتح حفلات ليالي مهرجان جرش الدولي الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان الأردنى عمر العبداللات لإحياء أولى حفلات وليالي مهرجان جرش الدولي 2019، مساء الخميس المقبل الموافق 18 يوليو، واضعاً برنامجاً غنائياً للحفل من أبرز أغنياته المتنوعة العاطفية والحماسية التى يتفاعل معها الجمهور الأردني والعربي وذلك في المسرح الجنوبي الشهير الذي وقف عليه أهم نجوم الوطن العربي والعالم.

وأعرب العبداللات فى تصريحات صحفية عن سعادته لتجديد لقائه مع جمهور مهرجان جرش هذا العام 2019، والذي يأتي هذا العام تحت شعار #اشتقنالك ، واعداً بليلة تاريخية يستحقها الجمهور الأردني وضيوف المملكة الحاضرين من مختلف أقطار الوطن العربي، مؤكداً أنه سيقدم برفقة فرقته الموسيقية مجموعة من الأغنيات والمفاجآت التي سيجرى عليها بروفات مكثفة لتكون جاهزة بما يليق بالجمهور الذي يسعى دائماً لتقديم الأفضل من أجله.

وأحيا عمر العبداللات مجموعة من الحفلات الغنائية الجماهيرية مؤخراً في عدد من الدول العربية كان آخرها ختام فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، وتم تكريمه خلالها عن مشواره الفني العريق والناجح والمتميز على مستوى الوطن العربي.