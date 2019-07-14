شكرا لقرائتكم خبر عن ديسكتر فليتشر مخرجاً للجزء الثالث من سلسلة Sherlock Holmes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت شركة وارنر بروس، على المخرج العالمى ديكستر فليتشر لإخراج الجزء الثالث من فيلم الإثارة والتشويق Sherlock Holmes، بعد عودة الممثل العالمى روبرت داونى جونيور لتجسيد دور المحقق الشهير.

ويأتى انضمام فليتشر لإخراج الفيلم الجديد بعد تنحى مخرج الأجزاء الاولى والثانية جاى ريتشى عن قيادة الجزء الجديد من سلسلته الشهيرة، الذى حصد 545 مليون دولار إيرادات عن الجزء الثانى حول العالم.

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وبحسب تقارير لصحيفة "فاريتى"، فأن بروس قررت منذ سنوات، تصوير جزء ثالث من السلسلة، إلا أن ازدحام جدول الممثل روبرت داونى بتصوير أفلام شركة مارفل، منعته عن تصوير الجزء الثالث، ومن المقرر أن يعرض الفيلم الجديد يوم 21 ديسمبر 2021.

ومن المتوقع أن يعود "جود لو" مرة آخرى للجزء الجديد، وسيكون الفيلم من انتاج سوزان داونى وجويل سيلفر، بالإضافة إلى دان لين وليونيل ويجرام، على ان يتم البدء فى التصوير فى مارس من العام المقبل.

فليتشرهومخرج فيلم Bohemian Rhapsody، بعد طرد المخرج برايان سينجر من إخراج الفيلم، والذى حصد من خلاله الممثل ذات الأصول المصرية رامى مالك، عنه جائزة الأوسكار .