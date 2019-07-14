أول تعليق من أصالة على شائعة وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت المطربة السورية أصالة نصري عن استيائها من شائعة وفاتها، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت أصالة صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة بفستان أحمر، وكتبت: "أنا موجودة بينكم، وما فيني إلّا الخير، شكراً لكلّ من اهتمّ فيني وقلق، وبالنسبة للنّاس اللي طلّعت الإشاعة البشعة، الله يسامحهم ويهديهم وينوّر قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية".

وكانت أصالة نصري، طرحت مؤخرًا أغنية جديدة لها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بعنوان "كبير الشوق"، وهي باللهجة الخليجية ولاقت استحسان جمهورها.