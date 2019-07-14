مجدي الهواري ليحيى الفخراني: "نورت موسم جدة يا غالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشر المخرج مجدي الهواري صورة تجمعه بالفنان الكبير يحيى الفخراني خلال تواجدهما في المملكة العربية السعودية، استعدادًا لعرض مسرحية "الملك لير"، ضمن موسم جدة الثقافي. وعبر الهواري عن سعادته بتواجد الفخراني في المملكة، وكتب في تعليقه على الصورة "نورت موسم جدة يا غالي". Advertisements وتُعرض مسرحية "الملك لير" في السعودية ابتداءً من يوم 17 يوليو من الشهر الجاري وعلى مدار 3 أيام متتالية. مسرحية "الملك لير" إخراج تامر كرم ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي وحمادة شوشة.

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