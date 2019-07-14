بالصور| دنيا بطمة تشارك جمهورها بأحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت المطربة المغربية دنيا بطمة، جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام". ظهرت دنيا خلال الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة، ارتدت خلالها القفطان المغربي المطرز، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن أخر أعمال المطربة دنيا بطمة أغنية "الزمن بيدور" باللهجة المصرية، من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات.

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