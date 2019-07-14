خالد سليم يؤدي مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شارك الفنان خالد سليم جمهوره بصورة له من داخل الحرم المكي هو يؤدي مناسك العمرة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهر خالد خلال الصورة هو يقبل الكعبة الشريفة، معلقًا: "اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله يتقبل ويستجيب لكل الدعوات لأهل بيتي وعائلتي وأصدقائي وأحبابي وجميع موتانا اللهم آمين، ومتابعيني والأمة الإسلامية والعربية اللهم آمين الحمد لله والشكرلله".

يُذكر أن المطرب خالد سليم طرح أغنية جديدة بعنوان "عصر جديد"، تعاون فيها مع والفنانة أنوشكا والمطربة نهال نبيل.