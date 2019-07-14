"كرارة حصل عليها بعد 8 سنوات وحلمي بعد 3 وبيومي فؤاد ضمن الأوائل".. حكايات النجوم مع الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

لكل شخص مع الثانوية العامة قصة، أحيانا قصة نجاح أو إخفاق، وفي بعض الأحيان تكون قصة كوميدية، وكذلك الفنانون، فلكل منهم قصة مع الثانوية العامة

ونستعرض لكم في هذا التقرير بعض حكايات نجوم الفن مع الثانوية العامة..

بيومي فؤاد

كشف بيومي فؤاد أنه حصل على مجموع 63% في الثانوية العامة، وكان من بين الأوائل في مدرسته، وذلك ما أهله لدخول كلية الفنون الجميلة.

وعمل بيومي قبل التمثيل بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وعمل رئيسًا لقسم ترميم اللوحات الورقية.

أحمد حلمي

أول سنة له في الثانوية العامة حصل على 3% فقط، وأعادها مرة أخرى وحصل على 24%، وفي السنة الاخيرة حصل على 50% ، ووصف هذا المجموع بأنه حتى لا يؤهله للالتحاق بالنار.

حلمي ظل يبحث عن أي كلية تقبل من 50%، فقرر الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة الذي يؤهله لكي يصبح مساعد ضابط بالقوات المسلحة ، وذهب إليه، ولكنه خاف من الاستمرار به، وبعدها ذهب لكلية التربية الموسيقية وقام بشراء عود وتم تدريبه عبر مدرس صديق والدته وتعلم عزف أغنية الف ليلة وليلة لأم كلثوم في 3 شهور.

وأنهى حلمى حديثه عن اختبارات معهد الموسيقي بأنه قرر أن يغني في الاختبار أغنية " طلع البدر علينا " حتى لا يتم رفضه مشيرا إلى أنه أنهى الأغنية فضحكت اللجنة عليه، وبعدها غادر اللجنة وفوجئ بقبوله في المعهد بسبب توصية من قريبة له.

أمير كرارة

الفنان أمير كرارة لديه الكثير من المواقف الكوميدية والسيئة في الوقت نفسه مع الثانوية العامة، فقد ظل يعيد الشهادة الثانوية لمدة 8 سنوات، وفي العام الأخير تمكن من النجاح بنسبة 52% بسبب إضافة التفوق الرياضي.

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الغريب في الأمر أن أمير كان ترتيبه الثاني على المدرسة، مشيرا إلى أن المدرسة لم يكن ينجح فيها أحد.

ماجد المصري

رغم حبه للتمثيل من صغره وتحديده لمستقبله وبدأ حياته الفنية مطربا، فإن الفنان ماجد المصري لم يدرس أي من المجالين، والتحق بكلية الشريعة والقانون بعد حصوله على مجموعة 71%.

منى زكي

تفوق كبير في الثانوية العامة اتبعه إهمال في الدراسة الجامعية بسبب التمثيل، هو ملخص علاقة منى زكي بالدراسة، فقد حصلت منى على 95% ودخلت كلية الإعلام لكنها ظلت لمدة 8 أعوام في الجامعة.

كارمن سليمان

تصادف مشاركة الفنانة كارمن سليمان في برنامج "عرب ايدول" مع عامها الأخير في الثانوية العامة، وهو ما أثر عليها كثيرا، لكنها تمكنت من إلمام المناهج بشكل جيد، وحصلت على مجموع تخطى الـ85%.

طلعت زكريا

أما الفنان طلعت زكريا فقد حصل في الثانوية العامة على 52% فقط، ولأن المجموع لم يعجبه قرر إعادة السنة من أجل تحسين المجموع، لكن في العام التالي حصل على 50% فقط، فقرر تقديم أوراقه في معهد الفنون المسرحية.

مينا عطا

المطرب مينا عطا هو ضابط بحري بعد ان حصل على 80% في الثانوية العامة، ويحكي أنه كان خائفا من الرسوب في مادة الكيمياء وبالفعل على حصل على درجة النجاح بصعوبة في المادة، ومر الأمر، والتحق بالأكاديمية البحرية.