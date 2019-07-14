شاهد: كيف ظهرت الفنانة “صابرين” بعد 80 عاماً في تحدى العمر

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خاضت الفنانة المصرية صابرين إلى تجربة تحدى العمر ، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وهو التحدي الذى خاضه عدد من الفنانين والرياضيين . وعلقت صابرين على الصورة قائلة: “النهارده تميت الـ٨٠ كل سنه وأنا طيبه”.
يذكر أن صابرين شاركت هذا العام فى رمضان الماضى بمسلسل “فكرة بمليون جنيه” مع الفنان على ربيع وصلاح عبد الله وإخراج وائل إحسان.
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