شاهد: كيف ظهرت الفنانة “صابرين” بعد 80 عاماً في تحدى العمر

خاضت الفنانة المصرية صابرين إلى تجربة تحدى العمر ، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وهو التحدي الذى خاضه عدد من الفنانين والرياضيين . وعلقت صابرين على الصورة قائلة: “النهارده تميت الـ٨٠ كل سنه وأنا طيبه”.

يذكر أن صابرين شاركت هذا العام فى رمضان الماضى بمسلسل “فكرة بمليون جنيه” مع الفنان على ربيع وصلاح عبد الله وإخراج وائل إحسان.