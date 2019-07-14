تعرف على تفاصيل عروض برنامج البيت الفني للمسرح

يقام عرض "بيت الأشباح" على مسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم الدخول مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة، وتتراوح أسعار التذاكر٣٠،٥٠

ويشار إلى أن العرض تأليف وإخراج محمود جمال حديني، ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك".



بينما يعرض على مسرح الطليعة بالعتبة قاعة زكي طليمات العرض المسرحي "شباك مكسور"، وذلك في الساعة الثامنة والنصف مساء، سعر التذكرة ٣٠ جنيها.

العرض تأليف رشا عبدالمنعم وإخراج شادي الدالي، بطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدي عبيد، علي كمالو.



فيما يعرض على مسرح الطليعة قاعة صلاح عبد الصبور مسرحية "نوح الحمام".

يعرض في الساعة السابعة مساء، سعر التذكرة ٢٠ جنيها.

بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي من تأليف وإخراج أكرم مصطفى.

ويعرض على مسرح القاهرة للعرائس، مسرحية "محطة مصر" في الساعة السادسة والنصف مساء

ويشار إلى أن العرض تأليف محمد زناتي وإخراج رضا حسنين، ومن المقرر أن أسعار التذاكر ٢٥، ٣٥ جنيها.

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ويعرض على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد، مسرحية "زهرة اللوتس" في الساعة السابعة والنصف مساء.

العرض تأليف طارق مرسي وإخراج محمد حجاج، سعر التذكرة ٣٠ جنيها.

بينما يعرض عرض "أوبرا بنت عربي" في الساعة التاسعة مساء على مسرح السلام بالقصر العيني، وذلك على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

العرض مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما فى شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، و ذلك بمشاركة أكثر من 45 فنانا ونجوم السيرك القومى ومشاركة الحيوانات الحية أيضا، بالاضافة إلى أداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

"أوبرا بنت عربي" من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبد الفتاح، محمد السعداوى، هانى عبدالحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، آداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس و أبطال مصر من ذوى القدرات و نجوم السيرك القومي، دراما شعرية اهداء سامح مجاهد ، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق ،أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ العرض من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي.

أسعار التذاكر ٣٠،٥٠،٧٥ جنيها.