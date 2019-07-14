الثلاثاء.. "كمشان باند" للمرة الأولى على مسرح ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوى، للمرة الأولى، على مسرحها "النهر"، حفل فرقة "كمشان"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، فى تمام السابعة والنصف مساءً.

يشار إلى أن "كمشان" تأسست

فى أواخر عام 2016 على يد فوكال الفرقة الفنان عمر البربرى.

يذكر أن فرقة كمشان تتكون من أربعة أفراد،

هم: مؤسسها وعازف الليد جيتار أسامة سامى، وعازف الباز جيتار أشرف عمر، وعازف الدرامز أحمد منتصر، والهدف من إنشائهم للفرقة، صنع مزيج من الموسيقى الغربية والطابع الشرقى، ليطرحوا من خلال أغانيهم قضايا اجتماعية متنوعة.