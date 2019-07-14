الليلة.. عرض "أبوكبسولة" على مسرح بيرم التونسي

يقام مساء اليوم الأحد، عرض "أبو كبسولة"على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً،

ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ٢٥، ٥٠، ٧٥، ١٠٠ جنيه.

ويشار إلى أن "أبو كبسولة" بطولة مصطفى ابو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبد الشفيع ،تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.