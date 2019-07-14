الليلة.. انطلاق عرض "سينما مصر" لخالد جلال

يستعد المخرج الكبير خالد جلال، لعرض "سينما مصر"، الذي يشهد تخرج الدفعة الثانية من ستديو المواهب بمركز الإبداع، الذي من المقرر افتتاحه، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك بحضور الدكتورةإيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وعدد من الشخصيات المهمة.
يستمر العرض لفترة تقترب من الشهر على مسرح مركز الإبداع بدار الأوبرا، ويشارك في بطولته ما يقرب من60 فنانًا وفنانة شابة من الموهوبين الذين اختارهم خالد جلال بعناية فائقة وشديدة، ويتناول العرض أهم مشاهد السينما المصرية عبر تاريخها.
يذكر أنه كانت آخر عروض المخرج الكبير خالد جلال "سلم نفسك"، الذي حضره ملك السعودية بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحقق إشادات كبيرة.
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