بعد 13 عاما على إعدامه.. اين رفات صدام حسين؟

كتب امير فتحي في الأحد 14 يوليو 2019 11:41 صباحاً - بعد 13 عاما على إعدام الرئيس العراقي الراحل وخمس سنوات على استعادة القوات العراقية المدعومة بميلشيات الحشد الشعبي بلدة العوجة شمال بغداد من سيطرة تنظيم داعش، لا يمكن معرفة اين هو رفات صدام حسين بالتحديد.

فقبر صدام حسين تحول الى أكوام من الحجارة والركام بعد نبشه وتفجيره سواءا من قبل ميليشيات الحشد الشعبي حسب روايات اهالي العوجة او من قبل داعش كما يزعم الحشد.

وفي معلومات جديدة، فقد نقلت “العربية” عن مقربين من عائلة صدام حسين أنه تم نقل رفات الرئيس السابق قبل دخول الحشد إلى مكان مجهول تحسبا من نبش القبر أو إخراج الجثمان من مكانه.

يذكر أن تنظيم داعش كان قد سيطر في يونيو 2014 على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمال بغداد العاصمة وكل القرى والنواحي التابعة لها ومن بينها قرية العوجة وتمكنت القوات العراقية من استعادتها في مارس 2015.

ومنذ تاريخ استعادتها من داعش فإن فصائل تابعة لميليشيا الحشد الشعبي تفرض سيطرتها على مدينة تكريت وقرية العوجة خصوصا ومنها فصائل موالية لإيران منها عصائب أهل الحق وميليشيا جند الإمام التابعة لعضو البرلمان العراقي أحمد الأسدي.