هايدي كلوم تدخل القفص الذهبي.. والعريس يصغرها بـ 16 عاما!

كتب امير فتحي في الأحد 14 يوليو 2019 11:41 صباحاً - أكدت تقارير اعلامية ان السوبرموديل الامريكية من أصل ألماني هايدي كلوم قد دخلت القفص الذهبي مع حبيبها الموسيقي توم كاليتز في زواج سري.
وبحسب هذه التقارير فإن هايدي كلوم، 45 عاماً، تزوجت سراً منذ بضعة أشهر من حبيبها الموسيقى توم كاليتز، الذي يصغرها بـ16 عامًا ويبلغ من العمر 29 عاماً.
ونشر موقع TMZ وثيقة تثبت أن “كلوم” و “كاليتز” تزوجا في 22 شباط 2019.
وكان الحبيبان قد أعلنا خطوبتهما في عيد الميلاد الماضي، بعد أشهر من الشائعات والتقارير الصحافية التي أكدت علاقتهما.
ووفق التقارير، فقد حاول الثنائي التكتم وعدم إظهار العلاقة الى الصحافة، بعد انتقادات لاذعة طالت شخصهما كون كاليتز يصغر كلوم بـ 17 عامًا.
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