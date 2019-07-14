كتب امير فتحي في الأحد 14 يوليو 2019 11:41 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية عبير صبري صوراً جديدة لها من كواليس مسلسل “نصيبي وقسمتك” أطلت فيها بلوك جديد.
فقد أطلت عبير صبري في الصور الجديدة بشقر أشقر بلاتيني خطف الأنظار غير ان العديد من متابعيها لاحظ تغير كبيرا في شكلها اكثر من مجرد لون الشعر.
فقد قال البعض ان عبير صبري قد خضعت لعملية تجميل لتكبير الفك حيث قال احدهم: “ماعجبنيش التجميل وتكبير الفك للي عملتيه كان وجهك ناعم أجمل”.
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تغير كبير في شكل عبير صبري فهل خضعت لعمليات تجميل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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