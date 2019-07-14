رامي جمال يستغلّ “تحدّي الشيخوخة” ليكشف عن هذا الأمر

متابعة بتجــــــــــرد: استغلّ الفنان المصري رامي جمال “تحدّي الشيخوخة” الذي اجتاح مواقع التواصل الإجتماعي طيلة الساعات الماضية، ليبلغ الجمهور عن أبرز المستجدات فيما يخصّ ألبومه الجديد.

وأشار رامي جمال أنه ينتظر الموزعين الموسيقيين الذين يتعاون معهم في هذا الألبوم لتسليمه الأغاني حتى يتمكن من طرحها فكتب بتعليقه على صورة جديدة له خضعت لتعديلات العمر حتى يبدو فيها في سنّ الشيخوخة: “وانا في انتظار الموزعين يسلموني الالبوم”.

الجدير بالذكر أن آخر ألبومات رامي جمال، كان ألبوم “ليالينا”، الذي احتوى على 17 أغنية، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم: أيمن بهجت قمر، نادر عبد الله، وأمير طعيمة، وعدد من المواهب الموسيقية الشابة.