بعد إثبات أبوته لرجل عمره 43 عامًا.. خوليو إغليسياس مطالب بتعويض ضخم

متابعة بتجــــــــــرد: منذ شهور والمغني العالمي “خوليو إغليسياس” يواجه دعوة قضائية لإثبات أبوته البيولوجية لابن راقصة بالية سابقة قضت 30 عاماً في محاولة لإثبات النسب، وهو ما تم في النهاية، رغم رفض المطرب تقديم عينه من حمضه النووي.

ومؤخرًا، صرح محامي ماريا إديت سانتوس، بأن العائلة تخطط الآن لمقاضاة “إغليسياس” وطلب تعويض بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني، وأضاف المحامي بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية: “سنطالب بتعويضات أخلاقية ونفسية وروحية من خوليو إغليسياس، سنطلب أيضًا تعويضًا، لأن خافيير عانى كثيرًا”.

وقال محامي العائلة: “هل يمكنك أن تتخيل كيف عانى من دون دعم من الأب؟ هل يمكن أن تتخيل الأطفال الذين يسألونه في الملعب أين والدك؟ ولماذا لا يتواجد أبداً؟”.

من جهتها قالت ماريا سانتوس، التي تخلت عن حياتها المهنية في الباليه عندما حملت: “إن خوليو لم يقابل ابنه، أي نوع من الرجل يفعل ذلك؟ لقد عانينا كثيرا وواجهنا الكثير من المشاكل ومررنا بأوقات عصيبة”.

الجدير بالذكر أن خافيير سانتوس ولد عام 1976 من الراقصة البرتغالية ماريا إديت سانتوس، ولدى “إغليسياس” 8 أبناء وهم 3 من زوجته إيزابيل بريسلر، و5 من زوجته ميراندا ريجنسبرجر، منهم المغني الشهير إنريكي إغليسياس.