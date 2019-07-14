متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أيام على إطلاقها، طرح الفنان اللبناني الشاب عمر كرم كليب أغنيته الجديدة “صارحني” بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.
فكرة الكليب بسيطة، فيظهر من خلالها عمر كرم مع مجموعة من الشباب والفتايات وهم يرقصون في أجواء صاخبة من الفرح والمرح، وهي الأجواء المسيطرة على السهرات الشبابية الصيفية.
ويعتمد عمر كرم في العمل ستايلًا عصريًا مميّزًا من حيث اللوكات التي اختار الظهور بها والتي تتناسب مع سنّه، بجرعة زائدة من الجرأة التي عادةً ما يميل إليها الشباب.
أغنية “صارحني”، من كلمات أحمد ماضي، موسيقى Tan Tasci وإعداد جان صليبا، وكانت قد حققت رواجًا ملحوظًا فور إطلاقها عبر المتاجر الرقمية الكبرى، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرجة هيفا فقيه.
تجدر الإشارة إلى أن كليب “صارحني” ليس أوّل عمل لـ عمر كرم مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي رافقت خطوات الفنان الشاب منذ عدّة سنوات.
لمشاهدة فيديو كليب “صارحني”:
كانت هذه تفاصيل خبر أجواء شبابية صاخبة في كليب “صارحني” لـ عمر كرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.