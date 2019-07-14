أجواء شبابية صاخبة في كليب “صارحني” لـ عمر كرم

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أيام على إطلاقها، طرح الفنان اللبناني الشاب عمر كرم كليب أغنيته الجديدة “صارحني” بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

فكرة الكليب بسيطة، فيظهر من خلالها عمر كرم مع مجموعة من الشباب والفتايات وهم يرقصون في أجواء صاخبة من الفرح والمرح، وهي الأجواء المسيطرة على السهرات الشبابية الصيفية.

ويعتمد عمر كرم في العمل ستايلًا عصريًا مميّزًا من حيث اللوكات التي اختار الظهور بها والتي تتناسب مع سنّه، بجرعة زائدة من الجرأة التي عادةً ما يميل إليها الشباب.

أغنية “صارحني”، من كلمات أحمد ماضي، موسيقى Tan Tasci وإعداد جان صليبا، وكانت قد حققت رواجًا ملحوظًا فور إطلاقها عبر المتاجر الرقمية الكبرى، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرجة هيفا فقيه.

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تجدر الإشارة إلى أن كليب “صارحني” ليس أوّل عمل لـ عمر كرم مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي رافقت خطوات الفنان الشاب منذ عدّة سنوات.

لمشاهدة فيديو كليب “صارحني”: